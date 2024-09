FIA se queja de groserías y Verstappen responde: “Voy a seguir”

La FIA parece estar en desacuerdo con que los pilotos estén usando lenguaje soez, algo que están intentando corregir, aunque se están comenzando a topar con un par de pilotos que no están de acuerdo con 'la nueva regla' que tus tíos políticamente correctos quieren implementar.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA, confirmó en una entrevista para Motorsports que están comenzando a buscar la manera de que en los radios de equipo no se escuchen tantas groserías, argumentando que son el deporte motor y no simples raperos.

"Tenemos que diferenciar entre nuestro deporte, el motorsport, y el rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con F (fuck)? Nosotros no somos eso. Lo sé, yo fui piloto. En el calor del momento, cuando estás molesto porque otro piloto se te echó fuera... Cuando yo conducía en el polvo y pasaba algo así, me enfadaba. Pero está claro que también tenemos que tener cuidado con nuestra conducta", comentó.

Max about the radio swearing pic.twitter.com/mU4TPUconO — F1 Passion (@F1Passion121547) September 19, 2024

Ante el reclamo de Ben Sulayem, Max Verstappen ya salió al quite y comentó que él seguirá usando el lenguaje altisonante, destacando que todos usan esas palabras y que, al menos en otros deportes, no van todo el tiempo con un micrófono.

"Todo el mundo dice esas palabras, algunos más que otros. También depende un poco del idioma que hables. Si empiezas a insultar a alguien, entonces claro que es otra historia. En otros deportes, no vas por ahí con un micrófono", aseguró.

