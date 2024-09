Checo Pérez acusa a McLaren de tener un "coche ilegal"; Leclerc lo respalda

La diferencia de rendimiento de McLaren entre la Temporada 2023 y la 2024 ha sorprendido a más de uno, por lo que incluso hay quienes acusan a los de Woking de cometer infracciones en el reglamento. Primero fueron Red Bull y Ferrari las escuderías que pidieron a la FIA revisar los alerones del MCL38, y ahora fueron sus pilotos Sergio 'Checo' Pérez y Charles Leclerc los que cuestionaron la legalidad del auto.

Los de Milton Keynes y Maranello llevaron el caso a la FIA tras el Gran Premio de Italia, pero la federación desestimó las acusaciones. Ahora, tras el Gran Premio de Azerbaiyán, en el cual el mexicano no regresó al podio por un choque con Carlos Sainz en las últimas vueltas, una de las discusiones se centró nuevamente en el alerón trasero del auto de Óscar Piastri, con una ventaja aerodinámica casi imperceptible.

Al respecto, Pérez Mendoza no descartó que los británicos esté operando en una "zona gris" de la reglamentación. "Está claro que está fuera del reglamento. Es un coche ilegal. Pero parece que está permitido. Estoy muy sorprendido", fueron las palabras del tapatío antes del Gran Premio de Singapur.

Por su parte, Leclerc, que no logró quitarle la victoria a Piastri y en tres ocasiones falló en su intento de superar al australiano, estuvo de acuerdo con Checo aunque fue más mesurado en sus palabras. "Por lo que he oído, es polémico, como mínimo", opinó el monegasco, que en Bakú sumó su tercer podio consecutivo tras la pausa de verano.

Por ahora, de manera oficial, la FIA no ha encontrado ninguna irregularidad ni ilegalidad en el diseño del auto papaya. Por lo que, por mucho que los equipos y los pilotos se quejen, si la federación no encuentra ninguna violaciín al reglamento no habrá nada que se pueda hacer.

