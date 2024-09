¡No era su culpa! Ingenieros de Red Bull piden disculpas a ‘Checo’ Pérez

Los malos resultados de Red Bull ocasionaron que el pasado fin de semana la escudería austriaca perdiera el liderato en el campeonato de constructores y quedó en evidencia que los problemas que ‘Checo’ Pérez tenía con su monoplaza no eran un invento del mexicano, por lo que los ingenieros del equipo se disculparon con Pérez.

Luego de no poder concluir el GP de Azerbaiyán por el incidente con Carlos Sainz, Sergio Pérez confesó en la zona mixta que los ingenieros de Red Bull se disculparon con él luego del GP premio de Monza, pues quedó en evidencia que el problema siempre fue un tema del auto y no la conducción del mexicano.

"Algunos de los ingenieros después de Monza vinieron a mí y se disculparon, porque ahora es mucho más claro de los problemas que yo estaba hablando"

Pérez recalcó que siempre ha tenido todo el apoyo de los ingenieros de la escudería pese a lo que se especulaba en los medios y señaló que tienen identificado el problema del RB20, por lo que ya se encuentran trabajando en ello para mejorar el rendimiento del monoplaza.

"Pero también, para ser justos, siempre he tenido todo el apoyo de todos los ingenieros. También se especulaba sobre ello y, la genta hablaba, que el problema era que no me centraba lo suficiente en mis carreras o en otras cosas, pero al final, estoy contento de haber descubierto el problema y de poder centrarnos en él y mejorarlo", declaró.

