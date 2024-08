Fórmula 1: En Red Bull ponen a Verstappen a la altura de Michael Jordan y Federer

La Temporada 2024 de Fórmula 1 no ha sido sencilla para Red Bull, que actualmente no tiene el auto más rápido de la parrilla. A pesar de eso, los austriacos se mantienen en la primera posición del Campeonato de Constructores, en gran parte gracias al factor de Max Verstappen.

El neerlandés también es líder en el Campeonato de Pilotos y se fue a la pausa de verano con una ventaja de 78 puntos sobre Lando Norris. Al respecto, el director técnico de la escudería de Milton Keynes, Pierre Waché, consideró que el piloto con sus 26 años ha demostrado que está a la altura de grandes leyendas del deporte.

En entrevista con Crash.net, el ingeniero francés consideró que Verstappen tiene una capacidad difícil de encontrar en otros pilotos. "Es como todas las leyendas de otros deportes. Algunos son capaces de hacer cosas que nadie más puede hacer".

"No sé cómo ni por qué, pero él puede hacerlo. Es como Roger Federer o Michael Jordan. Son personas que a veces pueden hacer cosas imposibles", declaró Waché, quien insistió que Max tiene ese plus de no solo manejar un auto, sino analizar lo que también ocurre a su alrededor.

"El piloto está al mando del coche y tiene la capacidad de controlarlo y manejarlo como nadie. Además de conducir, tiene la capacidad extra de analizar las cosas", expresó el directivo. Sobre la complicada temporada que ha tenido Red Bull, Waché señaló que los comentarios de Verstappen son muy relevantes.

"Su feedback es muy interesante porque lleva el coche al límite y nadie más lo utiliza así", pero puntualizó que la retroalimentación de Sergio 'Checo' Pérez también es muy importante para ellos. "Sus percepciones son muy importantes en términos de cómo mejoramos y cómo resolvemos los problemas".

"Básicamente construir un coche rápido no es muy difícil. La dificultad reside en que el piloto sea capaz de explotarlo. Si fuera yo el que estuviera en el coche, no sería capaz de sacarle todo el rendimiento. Hay que ser muy específico a la hora de pilotar estos coches", finalizó.

