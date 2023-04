El piloto de la Fórmula 1, Charles Leclerc, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo a sus fanáticos respetar su privacidad, esto después de que se hiciera pública la dirección de su casa desde hace unos meses.

A través de su cuenta de Instagram, el corredor de Ferrari aceptó que de algún modo se filtró la dirección de su departamento en Mónaco y aseguró que no atenderá a la gente que lo visite.

"Hola a todos. Durante los últimos meses, de alguna manera la dirección de mi casa se ha hecho pública, llevando a que se reúna gente abajo de mi departamento, tocándome el timbre y solicitándome fotos y autógrafos.

"Si bien siempre estoy dispuesto a estar allí para ustedes y realmente aprecio su apoyo, por favor respeten mi privacidad y absténganse de venir a mi casa.

"Me aseguraré de detenerme para todos cuando me vean en las calles o en la pista, pero no bajaré si me visitan en mi casa. Su apoyo, tanto en persona como en redes sociales, es todo para mí, pero hay un límite que no debe cruzarse. Felices Pascuas a todos", dijo el monegasco.

Charles Leclerc no ha tenido el mejor arranque de temporada con Ferrari, pues se encuentra en la posición 10 del Campeonato de Pilotos y apenas ha podido sumar seis puntos en las primeras tres carreras.

