Fórmula 1: Pato O´Ward correrá con McLaren en Abu Dabi

McLaren Racing correrá con la estrella mexicana de IndyCar Pato O’Ward en un par de próximas sesiones de práctica de la Fórmula Uno. O’Ward conducirá el auto de Lando Norris en la primera sesión de práctica en el final de temporada en Abu Dabi.

El mexicano participó en la prueba de jóvenes pilotos en esa pista para McLaren en diciembre del año pasado, el piloto ha probado el auto de F1 para McLaren dos veces desde que terminó la temporada de IndyCar el mes pasado, en Barcelona y Austria.

"No puedo esperar para salir a la pista en Abu Dabi. Me he desarrollado como piloto y me divertí mucho probando el auto del año pasado con el equipo, así que será una gran experiencia", comentó el piloto mexicano.

McLaren informó el viernes que Alex Palou, el campeón de IndyCar de 2021, correrá la primera sesión de práctica del próximo viernes en el Circuito de las Américas en Texas. El español conducirá el auto de Daniel Ricciardo durante la sesión de 60 minutos.

“Estoy muy emocionado de hacer mi debut en el fin de semana de la F1. Es genial estar conduciendo en los Estados Unidos frente a aficionados que me hayan visto correr en IndyCar”, finalizó Palou.

