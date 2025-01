Franco Colapinto llega a Alpine como piloto de reserva

El argentino, Franco Colapinto firmó un contrato con Alpine para ser su piloto de reserva, con un contrato multianual. Un trato el cual significa una gran oportunidad para el conductor sudamericano que busca el asiento en Fórmula 1.

"Vamos Franco. Se incorpora a nosotros con un contrato de varios años. Franco será nuestro piloto de reserva para 2025", escribió la cuenta oficial de Alpine mediante sus redes sociales.

VAMOS FRANCO 🇦🇷



He joins us on a multi-year deal. Franco will be our Reserve Driver for 2025 👌

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 9, 2025