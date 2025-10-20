Gran Premio de México 2025 dejarán más de 20 mil millones de pesos en derrama económica

Este fin de semana, después del Gran Premio de Austin, la Ciudad de México está lista para recibir a la Fórmula 1, esperando una gran derrama económica gracias al Gran Premio número 20 en el calendario de la Máxima Categoría del Automovilismo.

De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, se prevé que la derrama económica para el Gran Premio de México, supere los 20 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 16.47% respecto al año pasado.

El Gran Premio de México dejará una gran derrama económica | AP

La cifra exacta, que se estima por parte de los organismos anteriormente citados, es de $20 mil 892 millones de dólares, donde los sectores más beneficiados de este evento estarían siendo agencias de viajes, centros comerciales, tiendas de souvenirs, tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes y bares.

El Gran Premio de México dejará una gran derrama económica | AP

La derrama económica se verá reflejada en estos sectores:

* Venta estimada en hospedaje: 344 millones 882 mil pesos

* Venta estimada de boletos: 7,914 millones de pesos

* Gastos en servicios turísticos (estimado): 4,247 millones de pesos

* Estimado de cobertura mediática: 8,384 millones de pesos

México casa de Max Verstappen

Max Verstappen, que se mantiene en la pelea por el campeonato del Mundo, es el piloto que más veces ha ganado el Gran Premio de la Ciudad de México, con cinco victorias.

McLaren se enfrenta a sus fantasmas en el circuito de la Magdalena Mixhuca, donde no ganan desde el GP de 1988, cuando Ayrton Senna ganó en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de México dejará una gran derrama económica | AP