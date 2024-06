Demasiado optimista. Así han calificado varios expertos la maniobra que pretendió hacer Kevin Magnussen en la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco este año, misma que provocó un choque con Sergio 'Checo' Pérez, quien afortunadamente salió ileso a pesar de que el RB20 quedó destrozado.

Ahora fue Guenther Steiner, exdirector de Haas y alguien que conoce bien al piloto danés, quien le criticó con dureza por su acción en un circuito tan estrecho y en el que, se sabe, rebasar es muy complicado. "Yo diría: '¿Qué mierda fue eso?’ Empezando en último no había necesidad de eso. No hay manera en Montecarlo, con cualquier estrategia, de empezar último y poder conseguir puntos".

"Simplemente no sucederá. Entonces, ¿por qué intentar eso?", fueron las palabras de Steiner en el pódcast The Red Flags. Por otra parte, señaló que, para él, este tipo de cosas no son novedad con Magnussen, quien este año ha sido cuestionado por su dura defensa, lo que le ha valido un par de penalizaciones.

"El problema es que conozco al hombre y estas son la clase de cosas que hace. A veces, simplemente piensa que hay algo que no existe. Empiezas último después de un fin de semana como ése. Entonces, si no pasa algo muy extraño, ¡no provoques ese algo extraño! Si pasa algo muy extraño, podemos meternos en los puntos, pero no comiences lo extraño", añadió el italiano.

El accidente en Mónaco no solo afectó a Magnussen y Pérez, sino que también provocó el abandonó de Nico Hulkenberg, compañero del danés. Sin embargo, de los tres autos el que terminó con más daño fue el del tapatío, algo que le costará entre dos y tres millones de dólares a Red Bull.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REPARAR EL AUTO DE ‘CHECHO’ PÉREZ COSTARÁ HASTA TRES MILLONES DE DÓLARES A RED BULL