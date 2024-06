Helmut Marko sobre pelea entre papá de Max y Christian Horner: "Tenemos suficientes problemas"

Tras otra pelea entre Jos Verstappen, papá de Max, y Christian Horner, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, señaló que deben de enfocarse en el ámbito deportivo, pues la competencia en la temporada 2024 de Fórmula 1 ha subido debido a los ajustes de McLaren, Ferrari y Mercedes.

Previo al Gran Premio de Austria, Marko señaló que no piensa tomar partido en el conflicto entre Jos y Horner. Sin embargo, si señaló que la escudería debería enfocarse en lo deportivo. Asimismo, no se quiso meter en polémicas y enfatizó que esta polémica debe de manejarse en privado.

"En realidad hemos decidido concentrarnos en el aspecto deportivo y tenemos suficientes problemas allí para solucionar. Sólo diré que esa discusión es un asunto privado entre Jos y Christian, y yo no estoy capacitado para opinar en absoluto sobre asuntos tan triviales como es una exhibición", opinó Helmut en una entrevista para Servus TV.

¿Qué pasó entre Jos Verstappen y Christian Horner?

Jos Verstappen aseguró que Christian Horner no quería que él participara en los eventos que se llevaron a cabo en el Red Bull Ring. Asimismo, se dijo harto del jefe de la escudería y aseguró que ha tomado actitudes de "infantes".

"En los últimos días he escuchado por algunas fuentes que Christian Horner hizo todo lo que estaba en su poder para no dejarme conducir. Así que pensé: dímelo en la cara. Es muy decepcionante. Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infantes. Podría haber conducido, pero me he retirado. Me parece tan infantil por parte de Horner. Dice algo de él, creo", declaró Jos.

En respuesta a las palabras del padre de Max, Christian Horner enfatizó que él no tuvo nada que ver y que solo le interesa estar bien con sus pilotos. "Es algo que organiza el circuito. No hubo ningún veto por mi parte, ni nada por el estilo. Mi relación con Max siempre ha sido muy buena, muy fuerte. Y él es nuestro piloto. Él es con quien es importante tener una relación sólida".

"Debemos concentrarnos plenamente en el deporte. Tenemos un rival muy fuerte en McLaren, y ellos han mostrado que son fuertes en cada circuito, con cada temperatura, con cada tipo de neumático; siempre ajustan rápido. Así que eso es lo importante y algo difícil que debemos enfrentar a lo largo de la temporada", agregó Helmut.

