Lando Norris explota contra Max Verstappen tras el GP de Austria

Lando Norris reconoce que tras el incidente provocado por quien dice ser su mejor amigo en la Fórmula 1, su relación podría cambiar. El piloto británico peleaba mano a mano ante Max Verstappen por la victoria del Gran Premio de Austria. Sin embargo, a solo siete vueltas del final, el neerlandés provocó un accidente que terminó con la carrera del piloto de McLaren.

En conversación con Sky Sports, le preguntaron a Norris si esto afectaría la amistad entre los dos conductores que suelen viajar juntos.

"Depende de lo que diga. Si dice que no hizo nada malo, entonces le pierdo mucho respeto por eso. Si admite ser estúpido, chocar conmigo y ser imprudente, entonces tengo un poco de respeto", declaró decepcionado Lando, quien ni siquiera pudo terminar la carrera, mientras que Max recibió simplemente una sanción de 10 segundos que terminaron por no afectarle y cosechó una suma de 18 puntos al terminar en el quinto puesto.

"Estoy decepcionado. Fue una buena carrera. Esperaba una batalla justa, pero no diría que fue eso. Fue difícil de afrontar. Una carrera sin errores por mi parte. Hice un buen trabajo. Pero me sacaron de la carrera. No puedes reaccionar ante otro piloto, y eso es lo que hizo tres de cada tres veces, logré evitarlo. La tercera vez, me arruinó. Su propia carrera tanto como arruinó la mía", concluyó Norris.

