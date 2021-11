Leclerc a Checo Pérez: 'Me hizo muy feliz ver a tu padre festejar de esa forma'

Pocos disfrutaron el podio de Sergio Pérez en el Gran Premio de México como su padre, Antonio Pérez Garibay, quien se le vio festejando por todo el Autódromo.

Pérez Garibay reveló para Marca, que Charles Leclerc (Ferrari) le marcó a Checo para decirle que fue muy feliz al ver celebrar de esa forma a su padre, ya que el suyo había muerto.

"Checo recibió una llamada el día de ayer de Charles Leclerc y le dijo: 'Checo, no sabes lo feliz que me hizo ver a tu padre festejar de esa forma; se me salieron las lágrimas, me hubiera encantado que mi padre me viera.' Yo no sabía que el papá de Charles había fallecido y que Charles le había hablado a Checo", contó.

“Leclerc le habló a Checo para contarle sobre lo que vivimos el día de ayer y la celebración que tuve con él” EXCLUSIVA | @APerezGaribay, padre de Sergio Pérez en #MARCAClaroMVS

Hervé Leclerc, padre de Charles, falleció en junio del 2017, es una de las principales motivaciones del piloto de Mónaco.

