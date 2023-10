Lewis Hamilton tras recortar distancia con Checo Pérez: "Estoy contento con el resultado"

En solo dos días Lewis Hamilton recortó 11 puntos al mexicano Sergio Pérez, pues de estar abajo por 30 unidades ahora se coloca a solo 19. Pero el británico sabe que la pelea por el Subcampeonato apenas comienza, pues atrás del mexicano hay un equipo que ha hecho casi todo perfecto está temporada de la Fórmula Uno.

"Red Bull ha hecho un gran trabajo todo el año, con Max (Verstappen) dominando. Los estábamos alcanzando al final (del Gran Premio de Estados Unidos), el equipo hizo un excelente trabajo todo el fin de semana. Me sentí muy bien y estoy contento con el resultado", comentó el siete veces monarca de la F1, al tiempo que la gente gritaba "Checo, Checo, Checo" en la tribuna.

En 11 carreras disputadas en el Circuito de las Américas, Hamilton ha subido 10 veces al podio, con cinco victorias. La sexta estuvo cerca ayer, pero las vueltas fueron insuficientes.

"Me encanta este circuito y la afición, siempre me he sentido bienvenido aquí, es un gran país y me alegra el apoyo que tengo por estos aficionados", concluyó el piloto de Mercedes.

