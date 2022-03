Martin Brundle sobre Checo Pérez: 'No está al nivel de Hamilton y Verstappen'

Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1, comentó la situación Checo Pérez previo al inicio de la temporada 2022. El británico mencionó que el mexicano no se encuentra al mismo nivel que su compañero, Max Verstappen, y Lewis Hamilton, puesto que ellos están en un nivel diferente a los demás competidores.

"A lo largo de la temporada no, honestamente no creo que sea contendiente al Título Mundial. No creo que esté al mismo nivel que Lewis y Max. Nadie lo está en este momento", dijo el ahora comentarista en una entrevista con el portal Motorsport.

Brundle se deshizo de elogios para el neerlandés y el inglés asegurando que no existe otro piloto por el que se pueda apostar, incluso comparó el rendimiento de Checo Pérez y Valtteri Bottas con sus respectivos compañeros el año anterior.

"Ahora mismo, a lo largo de una temporada, sólo puedes (apostar) por Max y Lewis hasta que alguien demuestre que tiene material para el Campeonato del Mundo. Si miras el recuento de puntos de Sergio frente a Max, y miras el recuento de puntos de Valtteri durante cinco temporadas frente a Lewis, eso te dice la historia. Estos chicos son un paso adelante", sentenció.

Sergio 'Checo' Pérez vivirá su segunda temporada con Red Bull Racing, donde consiguió ingresar al podio en cuatro ocasiones y terminó en cuarto lugar de la clasificación de pilotos con 190 puntos.

