Ecclestone sobre cancelación del GP de Rusia: 'No sé si era lo correcto, no hay guerra allá'

Bernie Ecclestone, expresidente de la Fórmula 1, opinó sobre el conflicto entre los rusos y ucranianos, hecho que ha provocado que se cancelaran los eventos deportivos en el país gobernado por Vladimir Putin como el Gran Premio de Rusia.

Ante la cancelación de dicha competencia, el británico consideró que fue no fue la mejor decisión debido a que la guerra no se encuentra en Rusia. "Si nadie hubiera hablado de cancelar la carrera, estoy seguro de que la FIA no habría hecho nada. La Fórmula 1 ha decidido que era lo correcto, pero no sé si es lo correcto. No hay guerra allá", dijo en entrevista con PA Media.

Asimismo, Ecclestone aseguró que los atletas rusos no deberían ser sancionados y aplaudió la decisión que tomó la Federación Internacional de Automovilismo al dejar competir a Mazepin.

"Fue absolutamente correcta la decisión de la FIA de dejar correr a Mazepin. Si hay un piloto ruso en la Fórmula 1, ¿qué tiene que ver con que Rusia esté librando una guerra? No hay angina relación. Los atletas rusos no tienen nada que ver con este conflicto. No son parte de él, y nunca han sido parte de él. Simplemente son rusos", sentenció.

No obstante, los deportistas de Rusia siguen siendo afectados por la invasión a territorio ucraniano. En las últimas horas se dio a conocer que la escudería Haas le rescindió el contrato a Nikita Mazepin previo al inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

