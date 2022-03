Vettel sobre Rusia y Ucrania: ‘Algunas personas parecen estar poseídas por la locura’

El piloto alemán, Sebastian Vettel, dio su opinión sobre el problema bélico que enfrentan Rusia y Ucrania, y sentenció que a él no le da miedo hablar del tema, pues es una situación que todo el mundo debe de conocer.

“Creo que todo el mundo tiene una opinión. La pregunta es si todos siempre se atreven a compartirla. No soy tímido en eso, todo lo contrario. Creo que hay ciertos temas en los que no puedes quedarte callado.

“Es una sensación extraña incluso levantarse de la cama cuando comienzas el día con las noticias para motivarte cuando sabes que exactamente que hay cosas que son más importantes. Gente inocente ya está teniendo que morir. No te puedes imaginar la situación”, expresó Vettel para Motorsport.

También, compartió de como él en lo personal enfrenta con este sentir de la guerra. “No creo que haya un lado ganador en este tipo de cosas. Estoy en shock absoluto y creo que la consecuencia es muy clara. Los valores y la moral deben estar por encima de todo lo demás.

“El negocio no es importante en absoluto en ese sentido. Si la gente va a la guerra y muere, no puedo imaginar eso en absoluto. Yo, como todos los demás, me senté y aprendí mucho en la clase de la historia y escuché mucho. Me pareció muy interesante todo lo que pasó”, añadió el cuatro veces Campeón de la Fórmula 1.

Además, dio su opinión sobre Vladimir Putin, presidente de Rusia quien inició con la invasión ucraniana.

“No puedo hablar por el continente. Pero creo que soy tan europeo como muchos otros. En ese sentido muy, muy sorprendido. Desearía que se calmara después de todo, pero algunas personas parecen estar poseídas por la locura. Tienen, creo, su propia verdad y su propia realidad. Que luego otros tengan que sufrir por ello y ser castigados con su vida, no tiene sentido”, explicó Vettel.

Por último, Sebastian reflexionó sobre la situación y pidió ser consientes. “Sigo pensando que es extremadamente importante seguir teniendo estas cosas en la conciencia y seguir siendo consiente de ellas.

“No puedes olvidad cosas así. Y te vuelves más consiente de tales cosas ahora. Como dije, hay esperanza de que las cosas se calmen. Es terrible que esté saliendo de control”, finalizó.

