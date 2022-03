Lewis Hamilton: 'Max Verstappen es demasiado agresivo; siempre hay abusivos'

Lewis Hamilton habló con respecto a Max Verstappen en la nueva temporada de 'Drive to Survive', serie de Netflix de la Fórmula 1, y mencionó que es un piloto sumamente ofensivo que lleva todo al límite.

"Creo que Max es demasiado agresivo. La mayoría de las veces, lo lleva todo al límite y más allá. He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay abusivos, pero yo no actúo así. Sólo intento ganarles en la pista", dijo Hamilton.

Igualmente, Hamilton reveló que en este regreso con Mercedes buscará hacer más historia a pesar de que ya ha conquistado ocho títulos seguidos de Constructores con la escudería.

"Al entrar en este año, realmente no me he establecido ningún objetivo inicialmente. Lógicamente, todas las personas de este han trabajado con el objetivo final de ganar el Campeonato del Mundo y volver a subir el listón.

"Hemos logrado ocho títulos seguidos en Constructores, ahora tenemos que dar otro paso adelante", reveló Lewis Hamilton.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA 23: POR FIN TENDRÁ CROSSPLAY Y AÚN SE SEGUIRÁ LLAMANDO FIFA