Max Verstappen, bicampeón del mundo con la escudería austriaca Red Bull, ha comentado, en la previa al Gran Premio de Hungría, cuál será el siguiente paso, no como piloto, pero sí como persona fuera de la Fórmula 1.

El actual líder de la competencia, y ganador de siete carrera al hilo, habló con CNN Sports sobre que es lo que hice en la vida de Verstappen una vez que decida poner fin a su carrera en la Máxima Categoría del Automovilismo.

"Me encantaría tener mi propio equipo de carreras. Ya empecé a trabajar con Verstappen.com Racing, que integra carreras reales y el mundo sim-racing. Me encantan las carreras virtuales, algunos piensas que son solo un juego, pero no es así. Tengo mucha pasión y tengo muchos planes de futuro para construir algo en torno a esto y llevar algunas carreras al mundo real", comentó

Actualmente, en la mitad de la temporada de la F1, Max Verstappen lidera la clasificación de pilotos con 255 unidades, 99 más que su más cercano perseguidor, su compañero de equipo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

