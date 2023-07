Sebastian Vettel sobre la salida de Nyck de Vries de AlphaTauri: "Es muy cruel"

La forma que Nyck de Vries salió de la escudería de AlphaTauri en Fórmula 1 ha generado varias reacciones en el medio del deporte motor.

Una de ellas fue la reacción de Sebastian Vettel, quien se dijo sorprendido por el despido de Vries luego de su sorprendente debut la pasada campaña en Monza con un Williams poco competitivo.

"Por supuesto, es muy desafortunado para Nyck que todo haya terminado así. Creo que se le dio una gran oportunidad. Quizá las cosas no salieron como él esperaba o como la gente se pensaba. Es duro cuando todo se acaba así de repente", dijo el alemán a ITV en el Festival de la Velocidad de Goodwood.

Vettel piensa que de Vries ha recibido un duro golpe con su salida forzada de AlphaTauri, pero espera que no tenga un impacto negativo para el resto de su carrera: "Es cruel. Conocí a Nyck el año pasado y me pareció muy buena persona, y es un buen piloto. Llegó a ganar la Fórmula 2 y otros campeonatos internacionales".

"Espero que este duro golpe no deje una huella en su carrera. Quizás estos 10 grandes premios no han ido todo lo bien que podrían haber ido. Pero en primer lugar, desde fuera no sabemos por qué, en segundo lugar, sigue siendo un piloto muy bueno.

"Así que también tengo que simpatizar con el hecho de que esto es muy cruel para él, así que espero que la gente no se deje llevar por esto".

Asimismo, Vettel reconoció y aplaudió la llegada de Daniel Ricciardo al equipo para ser compañero de Yuki Tsunoda.

"Estoy muy, muy contento por Daniel. Me cae bien y he sido su compañero. Hablé con él durante el test, cuando probé el McLaren antes de este fin de semana. Así que estoy muy contento por él", finalizó.

