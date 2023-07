Checo Pérez: ¿Yuki Tsunoda alza la mano para ocupar el lugar del mexicano en Red Bull?

Un tropiezo en la temporada de Checo Pérez y varios pretendientes comienzan a rondar el asiento del mexicano en Red Bull. Y ahora, a la lista se suma un hombre hecho en casa: Yuki Tsunoda.

A partir del Gran Premio de Miami, el tapatío ha perdido potencia en el actual Campeonato de Pilotos de la Fórmula Uno. Sin embargo, gracias a lo hecho hasta la quinta carrera del calendario, el #11 se mantiene como segundo, sólo detrás de Max Verstappen.

Aun así, los cuestionamientos hacia el puesto del tricolor son cosa de cada fecha, por lo que varios medios han lanzado nombres para el asiento.

Entre los candidatos se pueden contar a Daniel Ricciardo, quien este año regresó a Red Bull, Lando Norris, ahora en McLaren, Nyck de Vries, ahora sin trabajo, y Tsunoda.

Este último levantó la mano por cuenta propia, aunque aclaró que de momento se encuentra comprometido al cien por ciento con AlphaTauri, escudería hermana que no levanta.

"Si existe la posibilidad de ir a Red Bull, sería estupendo. Pero no estoy pensando demasiado en 2024 y hay pocas razones para mirar fuera de AlphaTauri", comentó el japonés en charla con Total-Motorsport.

En tres temporadas en la máxima categoría del automovilismo deportivo, el nipón no ha podido brillar. De momento no registra podios y su mejor posición de llegada fue un cuarto lugar, en Abu Dhabi 2021.

"No me preocupa mucho mi contrato, me centro más en lo que tengo que hacer en las carreras para conseguir resultados", finalizó.

