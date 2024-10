Pato O'Ward tras su participación en el Gran Premio de México: "No lo pude disfrutar"

Por primera vez desde 2016 dos pilotos mexicanos estuvieron juntos en una sesión del Gran Premio de México al participar en las Prácticas Libres 1. Sin embargo, al menos Patricio 'Pato' O'Ward no pudo disfrutarlo tanto porque estaba concentrado con cubrir el programa de McLaren y no pudo concentrarse en la afición.

"En una que otra vuelta me tocó ver una que otra persona parada y banderas, pero me estaban llame y llame tanto que realmente no pude concentrarme en disfrutar el público, pero seguramente ellos disfrutaron pero eso espero", declaró el piloto de 25 años.

El regiomontano también lamentó que no tuvieron más tiempo para probar las gomas duras por las banderas rojas que se presentaron en la sesión, la segunda por un choque entre Oliver Bearman y Alex Albon. A pesar de ello consideró que cumplió con lo que la escudería de Woking necesitaba de él.

"Cuando tienes cosas nuevas en el auto lo tienes que cuidar. Y ellos estaban bastante directos de que no sacara una vuelta rápida. Estaba programado el cambio de piso pero las banderas rojas nos quitaron algo de tiempo. Pero la verdad que con las vueltas que alcance a dar estoy satisfecho", señaló O'Ward.

Por último, aseguró que se queda con más ganas de volver a tener estas oportunidades y que espera recibirlas. "Me deja con muchísima hambre para tener más de esto. En la vida no se puede planear nada, lo único que puedes hacer es sacarle provecho a lo que se presenta".

"Contento de que me tocó en casa, pero más contento de que le pude ayudar en muchas cosas. No es que me trajeran restringido, me dieron un programa normal de Fórmula 1. Y así es como se aprende y estás en situaciones que espero en un futuro esté", finalizó.

