Pese a cerrarse las puertas en Red Bull, Carlos Sainz ve frente a sí un "maravilloso futuro"

Las puertas se siguen cerrando para Carlos Sainz en la Fórmula 1. Primero fue en Ferrari que decidieron reemplazaron con Lewis Hamilton para 2025 y ahora fue Red Bull, que a inicios de semana confirmó la renovación de contrato con Sergio 'Checo' Pérez.

Tras anunciarse su salida del equipo de Maranello, la expectativa de Sainz era llegar a otra escudería Top. Sin embargo, los austriacos ya cerraron su alineación; en McLaren lucía difícil su regreso, también con sus dos asientos confirmados, mientras que en Aston Martin y Mercedes parece que no hay oportunidad.

Los de Silverstone no han confirmado a Lance Stroll, pero luce difícil que salga; y los de Brackley parece que apostarán por Andrea Kimi Antonelli. "He hablado con muchos equipos que me quieren bastante y que me hacen sentir bien como piloto, y estoy listo para todo lo que está por venir", declaró Sainz a Sky Sports previo al Gran Premio de Canadá.

El español fue cuestionado sobre la opción de Red Bull, que se cerró de manera oficial esta misma semana, y aseguró que mantiene el optimismo para lo que viene. "Esto no significa que yo no tenga un maravilloso futuro delante mío".

Ya sabía que Checo Pérez renovaría con Red Bull

Si bien la escudería austriaca confirmó la renovación apenas el pasado martes 4 de junio, Sainz señaló que era una noticia que el conocía de antemano, por lo que no le sorprendió el acuerdo. "Lo sé desde hace algún tiempo, por lo cual no es ninguna sorpresa. Obviamente las noticias que estamos escuchando ahora las he sabido por meses".

