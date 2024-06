Checo Pérez vio progresión con Red Bull y confía en ser competitivos en Canadá

El Gran Premio de Canadá se perfilaba para ser un escenario difícil para Red Bull, como lo fueron Imola y Mónaco, y después de las dos primeras sesiones de entrenamiento, parece que se confirmó. Con la condicionante del clima, los austriacos tuvieron pocas oportunidades para girar y recabar información para la puesta a punto del RB20.

En la segunda sesión, un problema en el auto de Max Verstappen le dejó fuera, mientras que Sergio 'Checo' Pérez apenas pudo terminar décimo, un lugar abajo del que logró en las primeras prácticas libres. Sin embargo, el tapatío externó su optimismo de cara a la jornada del sábado. "Las condiciones creo que tomaron control del día de hoy".

"Creo que pudimos hacer una buena progresión en nuestra preparación con el neumático intermedio. Creo que ha sido lo más positivo del día", declaró el mexicano, con referencia a los neumáticos de lluvia, que probablemente se utilicen durante la Qualy y el domingo en la carrera, a menos que mejore el clima.

En ese aspecto, con pista seca opinó que no supiero acomodarse a las condiciones de la misma. "Creo que en el neumático blando no estuvimos rodando en el momento correcto, con la temperatura correcta; entonces no hay mucho que leer ahí. Pero bueno, a partir de ahí creo que mañana sabremos exactamente dónde estamos. Tengo confianza en que seremos competitivos".

Por otra parte, señaló que fue lamentable el problema que tuvo Verstappen, ya que eso les impidió recabar más información sobre la configuración del auto para lo que resta del fin de semana. "Max tuvo un setting muy diferente al mío, desafortunadamente no pudo rodar mucho, entonces tenemos que ver qué información tenemos para mañana".

