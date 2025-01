¿Respalda a Checo Pérez? Jos Verstappen externó su falta de confianza en Red Bull

Falta poco más de dos meses para el inicio de la Temporada 2025 de Fórmula 1, pero la tensión en Red Bull no da tregua. A pesar de las declaraciones de Christian Horner, de que están listos, desde fuera todavía hay mucho escepticismo.

Ejemplo de ello son las más recientes palabras de Jos Verstappen, que indirectamente respaldó a Sergio 'Checo' Pérez, que dejó a la escudería a finales del año pasado. "Tengo algunas dudas. Red Bull necesita construir un coche que sea más predecible en todas las condiciones".

Checo Pérez no pudo mostrar su mejor versión en 2024 | RED BULL

"Si pensamos en la segunda mitad de 2024, no podemos ser optimistas. Red Bull no ha conseguido que el coche sea constantemente rápido, así que ¿por qué debería ser así este año?", fueron las palabras del padre de Max Verstappen en entrevista para F1 Insider.

Durante 2024, Checo estuvo señalando que su bajo nivel se debió a su falta de confianza en el RB20, en el cual Max se pudo adaptar mejor para lograr su tetracampeonato. Sin embargo, Jos no confía en que su hijo pueda repetir la hazaña.

Checo tuvo más problemas que Verstappen en 2024 | RED BULL

Además, recordó que las salidas de Jonathan Wheatley y Adrian Newey fueron un duro golpe al equipo. "En cuanto a Newey: es un hecho que el coche no mejoró cuando dejó el equipo. En particular, las actualizaciones ya no funcionaron como se esperaba".

"Ya he hablado bastante de las razones por las que el equipo corre el riesgo de desmoronarse. Dejémoslo así, aunque una cosa es segura: Red Bull tiene una gran tarea por delante en 2025", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRISTIAN HORNER SOBRE SUS DENUNCIAS Y SU DISPUTA CON JOS VERSTAPPEN: "NUNCA PENSÉ EN IRME DE RED BULL"

Jos no tiene confianza en que Max repita su campeonato | RED BULL