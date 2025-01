Pato O’Ward sobre su futuro en F1: “Si en 2026 no pasa, no lo quiero hacer”

La temporada de Fórmula 1 y de IndyCar están todavía lejos de arrancar y, aunque la Indy comienza unos días antes, Pato O’Ward ha comenzado a calentar la pretemporada de la escudería McLaren.

El piloto nacido en Monterrey, Nuevo León, está de visita en nuestro país y, aprovechando el viaje, dio una entrevista para el videoblog de Roberto Martínez en donde, entre otras cosas, esclareció su futuro para 2026 en la máxima categoría.

Habló de su futuro en F1 | IMAGOL

“Si yo no estoy en un asiento de Fórmula 1 para 2026 o firmando para algo en el futuro cercano, no lo quiero hacer, yo estoy más que en paz de que le eché todos los huevos a que eso se haga posible, o sea, llevo desde el 2019, cabrón, o sea, llevo seis años con las dos cosas (F1 e Indy) y F1 coqueteé y coqueteé y coqueteé llega el punto en donde dije ‘o pasa o pasa y si no, ya’ yo hice mi parte y más de lo que tengo que hacer y siempre lo hago para el equipo, para los patrocinadores, si sale eso voy a estar contento de que lo hice, y si no, voy a estar en paz de que hice todo lo que pude”, comentó el piloto mexicano.

Puso límite para su llega a la F1 | IMAGOL

Está temporada en la IndyCar, Patricio O’Ward ganó tres carreras y se subió al podio en el mismo número de ocasiones, quedando en la quinta posición del Mundial de Pilotos de la categoría con un total de 460 puntos (84 detrás de Alex Palou que ganó el campeonato).

Recordemos que, por primera vez desde 2011 que un piloto mexicano no ocupará un asiento en la parrilla de Fórmula 1, esto, tras la salida de Checo Pérez de Red Bull

