Suegro de Daniel Ricciardo afirma que Checo Pérez debe irse de Red Bull

Gerhard Berger, suegro del piloto de AlphaTauri, Danniel Ricciardo, señaló que Sergio 'Checo' Pérez, por el bien de su carrera en la Fórmula 1, debe de salir de Red Bull, pues de acuerdo con él, no podrá superar a Max Verstappen.

En una entrevista para ServusTV, el expiloto y suegro de Ricciardo señaló que tras la decepcionante temporada actual de Checo con la escudería austriaca, lo mejor para el mexicano es cambiar de equipo, pues tener un compañero como el neerlandés, Max Verstappen, solo lo perjudica, pues es muy difícil de superar.

"Es como lo que me pasó y no tuve otra opción. Checo Pérez necesita un equipo en el que pueda volver a crecer y un compañero al que pueda vencer para que puedas crear fuerza. Eso no lo podrá hacer al lado de Max Verstappen, sólo se debilitará y los errores aumentarán", comentó Berger.

Y es que el expiloto recordó cuando fue compañero de Ayrton Senna en McLaren de 1990 a 1992 y tuvo que salir por verse plenamente superado por el brasileño.

Asimismo, el austriaco recalcó que lo mejor para Pérez es abandonar Red Bull y buscar una nueva escudería en la que puede tener "nuevos aires".

"Hay discusiones sobre cuánto tiempo pasará hasta que Red Bull se separe de Checo: Yo digo: ¡Tiene que dejar Red Bull!", sentenció.

