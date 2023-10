'Checo' Pérez desmiente salida de Red Bull en 2023

No se va, no se va, no se va. Checo Pérez estará en la Fórmula Uno por un buen rato. En las últimas horas se viralizó en redes sociales un rumor de Reddit, en el que se indicaba que alguien de la Escudería Telmex había revelado que el piloto tapatío tenía en mente hacer el anuncio de su retiro en el marco del Gran Premio de México, sin embargo, el mismo Sergio desmintió tal información.

"Tengo contrato el próximo año y será importante tener una buena temporada. Tengo la motivación de seguir y quiero seguir por muchos años, porque todavía tengo bastante que dar. Me gustaría estar en la Fórmula Uno de tres a cuatro años más", comentó el tapatío de Red Bull sobre su futuro en la máxima categoría.

Tras las pésimas actuaciones de Checo, quien solo acumula cinco puntos en sus últimas tres carreras, los rumores sobre su continuidad en la escudería de la bebida energética siguen aumentando, a tal grado que también la firma tuvo que salir a desmentir los dichos en redes.

Según información de Autosport, un portavoz oficial de Red Bull indicó que el rumor sobre el adiós de Pérez "no tiene absolutamente nada que ver", al igual que el asesor de la escudería Helmut Marko, quien dijo que "no sabía nada al respecto".

Las próximas carreras de la Fórmula 1 serán en continente americano, en Austin, Ciudad de México, Sao Paulo y Las Vegas, por lo que se espera que el piloto mexicano se reencuentre con su mejor versión antes del cierre de temporada en Abu Dabi.

