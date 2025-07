Temporada de rumores: estos son los movimientos que apuntan a darse en la F1 en 2026

El 'Juego de las Sillas' no termina en la Fórmula 1. Si en 2024 la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari adelantó la 'Silly Season', en 2025 la historia no cambió mucho. Con varios novatos en la parrilla, la confirmación de la llegada de Cadillac para 2026 y la crisisi de Red Bull, los rumores de cambios de pilotos, regresos y salidas no tardaron en empezar a circular en el paddock.

Max Verstappen, Sergio 'Checo' Pérez y George Russell son los nombres que más han sonado, pero también hay otros como Valtteri Bottas y Guanyu Zhou. Mientras que a nivel directivo, el futuro incierto de Christian Horner genera gran expectativa.

Checo Pérez ha estado en el centro de algunos rumores | MEXSPORT

Red Bull y Mercedes, en drama por Verstappen y Russell

Si Horner salió del equipo austriaco para conservar a Verstappen o si salió porque "perdió" al neerlandés ante las Flechas Plateadas, es algo que solo el tiempo dirá. Por ahora, el piloto cuatro veces campeón del mundo mantiene su postura de cumplir con su contrato en Red Bull e incluso se dedicó una despedida calurosa al británico por medio de redes sociales.

Pero en Mercedes todavía hay, en apariencia, un asiento disponible para 2026. De momento la escudería de Brackley sigue sin renovar el contrato de Russell, situación que precisamente propicia más especulación en torno a la posible llegada de Verstappen al equipo alemán.

Los rumores de Verstappen y Russell han acaparado titulares | RED BULL

Este escenario, a su vez, plantea otra incógnita: Si Toto Wolff concreta la llegada de Verstappen, ¿qué pasará con Russell? Una primera alternativa, y en apariencia un movimiento "lógico", es que el británico entonces se marche con los de Milton Keynes. Sin embargo, hay una versión que circula de que en Aston Martin está en la conversación.

De acuerdo con Motorsport, la escudería de Silverstone está al pendiente de lo que ocurre con George, por si se diera la oportunidad de contratarlo. La duda radica en lugar de quién; Lance Stroll tiene el asiento que le ofrece su padre Lawrence mientras lo quiera, y Fernando Alonso tiene contrato para 2026.

Parece difícil que el asturiano decida marcharse de manera prematura y no seguir en el proyecto que tendrá a Adrian Newey a cargo del diseño del auto para la primera temporada con la nueva reglamentación. Pero la posibilidad está presente mientras que Red Bull y Mercedes no confirmen lo que pasará con sus pilotos.

El futuro de Russell en Mercedes es incierto | AP

Cadillac, el asiento deseado por muchos

La Temporada 2026 no solo marcará una nueva era con las nuevas reglas, sino que será el debut de Cadillac en la parrilla. Y aunque claramente es difícil anticipar qué esperar de la escudería estadounidense, para muchos es una opción deseable por el simple hecho de que representa la oportunidad de regresar a un asiento titular.

De momento Checo Pérez es el nombre que más suena y que tiene muchos argumentos a su favor para firmar con el equipo de General Motors. No obstante, los nombres de Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, pilotos de reserva en Mercedes y Ferrari, respectivamente, también están en carpeta al igual que algunos de la IndyCar Series.

Por otra parte, en el caso del mexicano y del finlandés también han sido señalados como candidatos a Alpine, que necesita un compañero para Pierre Gasly. Ni Jack Doohan ni Franco Colapinto encontraron ritmo con el auto y aunque el argentino mantiene la confianza de conservar su asiento, los rumores de un cambio circulan en el hospitality francés.

Checo y Bottas han sonado como candidatos a Cadillac | RED BULL

Christian Horner ¿a Ferrari?

El británico estuvo 20 años en su puesto con los Toros Rojos, mismo periodo de tiempo en el cual los de Maranello han tenido cinco directores de equipo distintos: Jean Todt (1993-2008), Stefano Domenicali (2008-2014), Mattia Binotto (2019-2022) y Fred Vasseur (2023 a la fecha).

El francés todavía no ha renovado contrato, pero en palabras de Benedetto Viga, CEO de la Scuderia, ya están en pláticas para llegar a un acuerdo. Sin embargo, tras confirmarse la saluda de Horner de Red Bull, es empezó a especular sobre su posible llegada al equipo italiano.

Tras su salida de Red Bull, Horner también está en el centro de los rumores | RED BULL