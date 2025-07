¡Visto bueno! Director de Sauber ‘aprueba’ en el regreso de ‘Checo’ Pérez a la F1

El futuro de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 aún no está definido para 2026, pero ya comienzan a surgir voces dentro del paddock que respaldan su eventual regreso a la máxima categoría del automovilismo. Uno de ellos es Jonathan Wheatley, actual director deportivo de Kick Sauber y exdirectivo de Red Bull, quien no duda de las capacidades del piloto mexicano.

Pérez se quedo sin asiento esta temporada de F1 | IMAGO7

En medio de los rumores que colocan a ‘Checo’ como posible fichaje de la escudería Cadillac para la próxima temporada, Wheatley aseguró que el talento del tapatío está fuera de discusión, incluso si pasa un año alejado de la competencia.

Wheatley trabajó directamente con Pérez durante su primera temporada en Red Bull y recuerda con claridad el impacto profesional que tuvo desde su llegada. Su ética de trabajo y exigencia personal marcaron una impresión positiva.

Jonathan Wheatley, director deportivo de Sauber | IMAGO7

“Pasé mucho tiempo con él al principio porque quería conocerlo y ayudarlo a adaptarse al equipo. Lo que realmente me gustó fue que me empujó en mi rol deportivo. Me exigió muchísimo”, recordó.