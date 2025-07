¡Devastado! Se filtra discurso de de despedida de Horner al borde de las lágrimas

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing durante más de dos décadas, fue despedido repentinamente esta semana, generando conmoción en el mundo de la Fórmula 1. Su salida llega justo en la mitad de la Temporada 2025, en un contexto marcado por intensos rumores sobre una posible salida de Max Verstappen rumbo a Mercedes.

Durante su gestión, Horner transformó a Red Bull en una auténtica potencia de la F1. Bajo su liderazgo, el equipo logró más de 400 victorias, así como múltiples Campeonatos de Constructores y de Pilotos.

Su adiós marca el fin de una era dorada para el equipo austriaco y deja muchas preguntas abiertas sobre el futuro inmediato del equipo y del propio Verstappen.

Dejó a Red Bull tras dos décadas | AP

Se filtra el emotivo discurso de despedida

Sky Sports News obtuvo imágenes exclusivas del momento en que Horner se despidió del equipo. En ellas, se lo ve notablemente afectado, al borde de las lágrimas, mientras recibe una ovación de pie por parte de sus colegas.

“Ayer, Red Bull me informó que, operativamente, ya no participaré en el negocio ni en el equipo en el futuro”, declaró Horner. “Seguiré trabajando para la empresa, pero operativamente me entregarán el testigo. Fue un shock para mí.”

El inglés también dedicó palabras emotivas a sus compañeros: “Observar y ser parte de este equipo ha sido el mayor privilegio de mi vida”.

Se despidó de la escudería | AP

Tras el despido de Horner, Red Bull designó a Laurent Mekies como director. Ahora la escudería de Milton Keynes buscará terminar el año de buena forma pues, después de 12 carreras en este año se encuentra en el cuarto puesto del Campeonato de Constructores, a casi 300 puntos del líder McLaren.

