Toto Wolff confesó sentirse dolido por la salida de Lewis Hamilton pero lo 'perdonó rápido'

Perdonó su salida. Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes, rompió el silencio sobre uno de los cambios más sorpresivos de la Fórmula 1 en años, la salida de Lewis Hamilton para llegar a Ferrari en el 2025.

El team principal de la escudería británica, confesó haberse sentido dolido ante la decisión del histórico piloto, especialmente por que ‘no lo veía venir’. Sin embargo, también afirmó que perdonó a Hamilton rápidamente.

“Es bastante raro, porque obviamente me sorprendió el momento en que me lo dijo y no lo vi venir. Mi primera reacción fue como, ‘OK’, firmamos un contrato a corto plazo, puedo seguir la lógica, pero ¿por qué ahora?, ¿por qué no esperar a ver cómo evoluciona el rendimiento del coche en 2024? No haberlo visto venir, tal vez… eso me dolió un poco.

“Literalmente, cinco minutos después de que Lewis me dijo que se iba, dije ‘OK, ¿qué vamos a hacer al respecto?’. Eso no cambia mis sentimientos hacia él como amigo porque perdono rápidamente”, reveló el directivo para Mundo Deportivo.

Ahora Toto Wolff y Lewis Hamilton terminarán su última temporada juntos tras once años juntos en Mercedes. En este tiempo lograron ganar seis títulos mundiales, además terminó segundo en dos ocasiones.

