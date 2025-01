Toto Wolff cuestiona adición de Cadillac a F1 para temporada 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá a 11 equipos, pues Cadillac se unirá a la parrilla, razón por la cual existen teorías sobre el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la competencia.

X: @MercedesAMGF1

No obstante, el director de Mercedes, Toto Wolff cuestionó este movimiento, pues señaló que no conoce los planes exactos de Cadillac, por lo que no sabe si es la mejor decisión incluir a un equipo más.

"Solo el tiempo dirá qué valor gana el deporte con tener un undécimo participante. Si el valor del deporte aumenta, entonces todos se benefician, pero todavía no lo sabemos. Nadie me ha hablado de los planes exactos de Cadillac", dijo Wolff.

X: @MercedesAMGF1

"Salimos perdiendo, no sabemos cuánto invertirá Cadillac en la Fórmula 1. La indemnización, que actualmente se ha fijado en 450 millones de dólares, es demasiado baja y no compensa la pérdida directa de ingresos", añadió Wolff sobre lo que pagó la escudería de Estados Unidos para ingresar a la F1.

Finalmente, Wolff indicó que si la constructora de Estados Unidos invierte adecuadamente, sería una gran adición para la Fórmula 1, ya que ve que actualmente la competencia es sana financieramente.

"Si Cadillac entra con un equipo oficial e invierte un presupuesto de marketing adecuado en la Fórmula 1, será una valiosa incorporación al deporte, tenemos un beneficio sólido. Nuestro margen de rentabilidad se sitúa entre 30 y 35% antes de impuestos", sentenció.

X: @MercedesAMGF1

También te puede interesar: Helmut Marko ve posible el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1