Pato O'Ward pudo llegar a Red Bull con Toro Rosso; por 'política' quedó fuera de Fórmula 1

Llegar a la Fórmula 1 no es sencillo y en ocasiones el "pasaporte" que tenga un piloto puede determinar su futuro. Así le ocurrió al mexicano Patricio 'Pato' O'Ward, que perdió su oportunidad de llegar a Red Bull por una cuestión de política.

Fue a finales de 2019 que el regiomontano había llegado a un acuerdo con la escudería austriaca para sumarse al equipo junior. Sin embargo, el cambio de comité en la FIA provocó que le otorgaran menos puntos en la Superlicencia por su campeonato en Indy Lights.

Patricio O'Ward durante el Gran Premio de México | IMAGO 7

"Me marca Red Bull, Helmut Marko, de hecho. Firmo un contrato de Fórmula 1 para entrar en el asiento de Toro Rosso al final de 2019", contó Pato en el pódcast de Roberto Mtz.

Detalló que con el fallecimiento de Charlie Whiting, que había aprobado su Superlicencia, todo se vino abajo. "Entra el nuevo equipo francés y no me quieren dar la licencia porque yo le iba a quitar el espacio a un francés. Fue un tema político otra vez".

Tras ello, O'Ward fue a Japón a tratar de sacar los puntos, pero no lo logró porque no hizo el campeonato completo. "No me querían contar los puntos de la Indy Lights, según ellos, por el número de carros del campeonato, que tienen que ser quince y fueron doce".

Patricio O'Ward, piloto de pruebas de McLaren, en el Gran Premio de México | IMAGO 7

"Durante 2019 iba a entrar a Fórmula 1 directo, que es cuando Pierre Gasly estaba batallando con Verstappen", y añadió que fue entonces que se comunicó con Zac Brown, CEO de McLaren, para ver si había oportunidad con ellos.

Los de Woking le abrieron las puertas en la IndyCar Series y dos años más tarde se sumó como piloto de pruebas. "Según yo no se han arrepentido todavía de haberme contratado, pero así fue el 2019 fue un año muy estresante", finalizó Pato.

Pato O'Ward en el Autódromo Hermanos Rodríguez | IMAGO 7