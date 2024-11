Verstappen da la cara por Checo Pérez en Las Vegas: "No siempre es que lo haga mal"

El RB20 de Red Bull sigue sin ofrecer el mejor rendimiento, pero Sergio 'Checo' Pérez es quien tiene más problemas que su compañero Max Verstappen. El mexicano quedó eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, mientras que el neerlandés finalizó quinto.

Once lugares de diferencia entre los dos pilotos del equipo austriaco ponen nuevamente los reflectores sobre el tapatío y su merecimiento en la escudería de Milton Keynes. Sin embargo, para el tricampeón de Fórmula 1, no todo es culpa de Checo.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido en la qualy, Verstappen respaldó a Pérez Mendoza, quien aseguró que lo más difícil fue poner a punto las gomas. “Nos está costando mucho poner los neumáticos a temperatura y cuando no tienes confianza en el coche, es aún más difícil".

"Pero indica que las cosas son un poco más difíciles para nosotros. Si yo me clasifico quinto y Checo no sale de la Q1, no siempre es que Checo lo esté haciendo muy mal. Simplemente es muy difícil”, fueron las palabras del piloto neerlandés.

Verstappen largará quinto, por delante de Lando Norris, que necesitará remontar si quiere prolongar la lucha por el título hasta Qatar. El británico tiene que superar a su rival por tres puntos o más, de lo contrario será en la Ciudad del Pecado que Max celebre su cuarto campeonato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PANORAMA: ¿QUÉ NECESITA MAX VERSTAPPEN PARA CORONARSE EN LA F1?