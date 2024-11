George Russell le quita la pole position a Carlos Sainz en Las Vegas; Checo Pérez largará P16

Mercedes sueña con otra victoria en la Temporada 2024 de Fórmula 1 y la madrugada de este sábado reafirmó su superioridad en el Gran Premio de Las Vegas, luego de que George Russell se quedó con la pole position. El británico superó en su último intento a Carlos Sainz, quien largará en la segunda posición por delante de la sorpresa de la noche, Pierre Gasly.

Los dos autos de la escudería alemana han sido unas verdaderas Flechas Plateadas y han quedado en la primera posición en todas las sesiones del fin de semana en la Ciudad del Pecado. Sin embargo Lewis Hamilton, que dominó las Prácticas Libres 1 y 2, cometió un error en la Q3 y ahora largará desde la décima posición.

Mientras que Russell hizo una clasificación prácticamente perfecta de principio a fin y con una excelente última vuelta mejoró por 2_ milésimas el tiempo que Charles Leclerc marcó el año pasado para quedarse con la pole position. Ahora el británico peleará por una victoria que hace tres semanas, en el Gran Premio de Brasil, parecía casi imposible para los de Brackley.

No obstante, no será sencillo con Ferrari en la primera y segunda fila. Sainz, que busca despedirse en grande de los de Maranello, fue más consistente que su compañero a lo largo de toda la sesión y solo por nueve centésimas no se quedó con la pole.

Pero un circuito como el de Las Vegas, que el año pasado tuvo accidentes, VSC y más condiciones impredecibles, puede cambiar el escenario de un momento a otro, por lo que la victoria no se descarta para el de Madrid. Además, con Leclerc en la cuarta posición y Ferrari en la pelea por el Campeonato de Constructores, Russell tendrá mucha presión desde el momento uno.

Gasly, la sorpresa de una trágica noche para Latinoamérica

Si el podio en Interlagos fue calificado como una casualidad, Pierre Gasly demostró lo equivocados que estaban sus detractores. Desde los entrenamientos el piloto de Alpine se mantuvo entre los mejores de la parrilla, pero en la clasificación tuvo una actuación sobresaliente para meterse en el tercer lugar, a 35 centésimas de Russell y con una ventaja de 12 centésimas sobre Leclerc.

En contraste, fue una noche para el olvido para la afición latinoamericana. Con Sergio 'Checo' Pérez eliminado en la Q1, apenas a siete centésimas de Liam Lawson, la esperanza recayó en Franco Colapinto, que hizo una gran primera ronda y finalizó noveno.

No obstante, en la Q2 el argentino no pudo mantener la precisión que requiere un circuito como el de Las Vegas y un pequeño error provocó que se estrellara contra las barreras. Aunque por fortuna el piloto salió ileso, su Williams terminó destrozado por segundo Gran Premio consecutivo y habrá que esperar a ver su no compromete su participación o su posición de salida en la carrera.

Verstappen por ahora cumple con los McLaren

Después de una desastrosa jornada el jueves, con un alerón trasero equivocado, Red Bull mejoró lo necesario con Max Verstappen -no así con Checo Pérez- que puede lograr su cuarto título mundial. El neerlandés incluso llegó a pelear por el primer puesto en la Q2, pero en la Q3 volvió a dar pasos hacia atrás y finalizó quinto, a 14 milésimas de Leclerc.

Sin embargo, durante la sesión de clasificación, el actual campeón del mundo se mantuvo por delante de Lando Norris, algo que no ocurrió en los entrenamientos. Verstappen le sacó una ventaja de 21 centésimas al británico, lo que es una buena señal de cara a la carrera pues al neerlandés le bastará que el piloto de McLaren no lo supere por más de tres puntos para asegurar su cuarto título.

