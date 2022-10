Verstappen: “Nunca pensé que podría romper el récord de victorias”

El bicampeón de la Fórmula 1 logró establecer una nueva marca histórica al conseguir la victoria en el Gran Premio de México. Además de aumentar su ventaja como el máximo ganador del circuito, con cuatro triunfos en su carrera, Max Verstappen sumó su victoria número 14 de la temporada, récord histórico.

En conferencia de prensa, Mad Max opinó al respecto: “Nunca pensé que podía ganar 14 carreras en un año. La de hoy no fue una gran carrera pero sí ha sido una gran temporada”, declaró.

Así mismo, con 416 puntos, estableció un nuevo récord, el cuál, no le interesó mucho: “Tenemos pendientes carreras en Brasil y Abu Dabi, espero poder ganar más. No se trata de puntos, si no de campeonatos y victorias”, declaró.

Sobre la carrera en particular, en la que siempre mantuvo la primera posición, Verstappen aseguró que nunca se sintió en peligro de perder la ventaja: “Nunca me sentí bajo presión. Me sentí bien en todas la vueltas. Era crucial mantener la ventaja desde un inicio con los neumáticos. Funcionó y la ventaja al final era suficiente para manejar la carrera como quisimos”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GP DE MÉXICO: CORO DE NIÑOS DE IZTACALCO INTERPRETÓ MAGISTRALMENTE EL HIMNO NACIONAL