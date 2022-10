Fórmula 1: Así ha sido la temporada 2022 de Checo Pérez

Checo Pérez está viviendo su mejor temporada en sus 11 años como conductor de F1, el astro mexicano llega al Gran Premio de México como uno de los favoritos para subirse al podio y pelear por el Subcampeonato de Pilotos, de esa manera cerrar con broche de oro su segunda temporada con la escudería de Red Bull Racing.

Desde su llegada al gran circo, el piloto tapatío ha alcanzado la gloria en cuatro ocasiones, dos de ellas en esta temporada, lo hizo al conquistar el Gran Premio de Mónaco y el de Singapur, además de quedarse con la segunda plaza en siete ocasiones, cuando en su historial solo lo había conseguido tres veces, montarse en el podio ha sido una cosa habitual para Sergio esta temporada.

El número 11 en pista también ya superó la barrera de los 200 puntos esta temporada, hasta antes de la GRAN F1ESTA mexicana lleva 203 puntos, un nuevo récord personal y nacional de Checo, además, es probable que termine la temporada metido entre los tres primero, lo que sería un hecho sin precedentes para un mexicano.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE BAHRÉIN?

La temporada del mexicano no inició bien, en el primer Gran Premio de la temporada en Bahréin, Checo tuvo un lento arranque y perdió posiciones, después, la escudería mandaría a llamar tres veces a los pits, con la retirada de Max, buscaba la tercera plaza pero entrando en la última vuelta y en la primera curva quedó cruzado, no terminó la carrera.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE ARABIA SAUDITA?

En Arabia Saudita la suerte no lo acompaño; Pérez consiguió la pole, pero una llamada prematura a los pits, combinado a un safety car que les regaló una para a los Ferrari justo cuando él iba saliendo a la pista, el mexicano cayó hasta el cuarto lugar y ahí se mantuvo hasta el final.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE AUSTRALIA?

El primer podio llegó en Australia; Sergio mantuvo una pelea al principio con Lewis Hamilton hasta la vuelta 21, recortó espacio por las banderas amarillas y se puso en tercero al superar a Alonso y después a Russell, el abandono de Máx en 39 le dejó el segundo lugar, el cual no soltó.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE EMILIA-ROMAÑA?

En el GP de Emilia-Romaña, Max y Checo hicieron el primer 1-2; el tapatío consiguió el segundo puesto desde la largada al superar a Lecrec, toda la carrera trató el monegasco de superar al mexicano, pero Sergio dio catedra a la defensiva para repetir el segundo lugar.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE MIAMI?

En el Gran Premio de Miami, el #11 de Red Bull se vio afectado por la pérdida de potencia por fallas en el motor al inicio de la carrera, Carlos Sainz se lo llegó a llevar por hasta cinco segundos, pero un safety car le dio oportunidad a Checo por pelear el podio, pero nunca pudo superar al español.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE ESPAÑA?

En España volvió el 1-2 para Red Bull, el tapatío cedió la primera plaza por órdenes. El mexicano superó a Sainz en la largada para ponerse cuarto; un gran ritmo, combinado con fallas en Max, Sergio peleó por la cima y la consiguió en la vuelta 31 vs Russell, en la 47 cedió la plaza. ¡Es Injusto!, señaló.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE MÓNACO?

La primera victoria fue en Mónaco; inició en tercer lugar en una largada que fue en safety car por la lluvia, un accidente de Mick Schumacher bajó la bandera roja y regresó Sergio como puntero lugar que ya no soltaría, esta vez la estrategia de Red Bull si benefició a Sergio.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE AZERBAIYÁN?

El equipo de la bebida energética tomo la cima de Azerbaiyán, el jalisciense ocupó el segundo lugar; Checo tomó la delantera sobre Lecrec en la largada pero el rápido desgaste con los neumáticos y no entró a boxes en el Virtual Safety Car, por lo que paró en 17 y fue superado por ‘Mad’ Max, así terminaron.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE CANADÁ?

Fuera en Canadá, Sergio Pérez no tuvo un buen Gran Premio en el país de la hoja de maple, quedó fuera desde la Q2 y largó desde la décimo tercera posición, cuando buscaba la décima posición ante Daniel Ricciardo, su motor comenzó a apagarse y se quedó parado en pista, abandonando el GP.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE GRAN BRETAÑA?

El tapatío consiguió el segundo lugar para el Gran Premio de Gran Bretaña luego después de un impresionante regreso, Checo se fue hasta el último lugar por un contacto con Lecrerc, retomó posiciones y un safety car al final le dio la oportunidad de quedar solo por detrás de Carlos Sainz.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE AUSTRIA?

No terminó la carrera en la casa de su escudería; en la primera vuelta, George Russell mandó a Pérez a la grava después de que el Mercedes contactó el RB18, dejándole el monoplaza dañado y al fondo de la grilla con más de un minuto Bottas por lo que renunció a la carrera.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE FRANCIA?

En Francia perdió el podio por un error; Pérez y Sainz peleaban por la posición en y el español lo pasó en la vuelta 42 mientras que Russell se les acercaba. En virtual safety car vino la falla del tapatío, al regresar frenó de más y le dejó libre el camino a Russell y quedó en cuarto.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE HUNGRÍA?

En Hungría tuvo una buena remontada pero solo le alcanzó para quedar quinto; largó desde la onceava posición tras quedar fuera en la Q2, remontó rápidamente seis posiciones, entre ellas se llevó a Alonso, Norris y Ocon, pero ya la distancia fue mucha y hasta ahí llegó.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE BÉLGICA?

Los Red Bull regresaron a la cima para Bélgica; tuvo un mal arranque y fue rebasado por Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Russell, los dos primeros se impactaron y recuperó la posición, en la vuelta 21 pasó a Sainz y con llantas renovadas, los Red Bull se impusieron en la pista.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE LOS PAÍSES BAJOS?

En el país de Max Verstappen, el tapatío quedó en quinto por fallas en la ejecución; largó desde la quinta posición, la carrera se vio envuelta por banderas amarillas. Sainz lo superó y aunque el español tenia penalidad, no dejó pasar al mexicano y se quedó con la quinta plaza.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE ITALIA?

En Italia no le fue tan bien Checo, el piloto #11 en pista fue llamado para ir a los pits por una falla, humo salía en su llanta derecha y perdió posiciones, regresando no siguieron los chispazo y tuvo que disminuir velocidad, logró colocarse en zona de puntos pero el safty car no le permitió subir más.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE SINGAPUR?

Sergio Pérez consiguió su segundo triunfo de la temporada en Singapur, rebasó fácilmente a Lecrec en la salida y siempre se mantuvo como líder, Checo recibió una sanción de cinco segundos, pero eso no le impidió llevarse el triunfo luego de cruzar la meta con más de siete segundos sobre Leclerc.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE JAPÓN?

Sergio realizó una impresionante carrera en Japón, la carrera se retrasó por lluvia y así inició, Carlos Sainz terminó estampado contra el muro y la carrera se detuvo de nuevo. La carrera se reinició con el cronómetro con 40s y en los últimos minutos Checo presionó tanto a Lecrec que lo obligó a cortar la pista y ser sancionado, dándole el segundo lugar.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ EN EL GP DE ESTADOS UNIDOS?

El piloto mexicano de Red Bull se quedó fuera del podio en los Estado Unidos, Checo largó noveno por una sanción, en la largada avanzó dos posiciones y en recta pasó a Norris. Para la sexta vuelta ya estaba en cuarto después de superar a Stroll. En las últimas vueltas trató de superar a Lecrerc per no pudo.

PODIOS DE CHECO PÉREZ EN LA FÓRMULA 1 POR TEMPORADA

TEMPORADA PODIOS

2012 3 (2º, 2º y 3º)

2014 1 (3º)

2015 1 (3º)

2016 2 (3º y 3º)

2018 1 (3º)

2020 2 (1º y 2º)

2021 5 (1º, 3º, 3º, 3º Y 3º)

2022 9 (2º, 2º, 2º, 1º, 2º, 2º, 2º, 1º y 2º)



ASÍ HA SIDO LA TEMPORADA 2022 PARA CHECO PÉREZ

GP Posición Puntos Puntos Sumados

Baréin N/T 0 0 Arabia Saudita 4 12 12 Australia 2 18 30 Imola 3 6 36 Emilia-Romaña 2 18 54 Miami 4 12 66 España 2 19 85 Mónaco 1 25 110 Azerbaiyán 2 19 129 Canadá N/T 0 129 Gran Bretaña 2 18 147 Red Bull Ring 5 4 151 Austria N/T 0 151 Francia 4 12 163 Hungría 5 10 173 Bélgica 2 18 191 Los Países Bajos 5 10 201 Italia 6 9 210 Mónaco 1 25 235 Japón 2 18 253 Estados Unidos 4 12 265

