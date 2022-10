Checo Pérez: Prensa internacional 'reventó' al 'mexa' tras el GP de Estados Unidos

Volvieron las críticas. Checo Pérez no tuvo el mejor Gran Premio en Estados Unidos y terminó en el Cuarto Lugar, aunque fue un resultado suficiente para que Red Bull se hiciera con el Campeonato de Constructores, donde el tapatío se convirtió en el primer mexicano en ganar dicho título.

A pesar de esto, la prensa internacional volvió a la carga en contra de Checo Pérez, donde las calificaciones que recibió fueron de seis y sietes, pues los medios mundiales señalaron que no fue una gran remontada el haber terminado en P4 después de salir del noveno lugar de la parrilla.

Planet F1 (Calificación: 7.5): “El contacto tempranero con Valtteri Bottas dejó a Pérez sin un endplate del alerón delantero, pero no es que se haya notado dado su impresionante ritmo. Rápidamente subió del noveno al cuarto lugar, aunque se habrá sentido decepcionado por no haber terminado en el podio. ¿Podrá llegar su gran oportunidad de conseguir una tercera victoria de la temporada en casa el próximo fin de semana? Podría ser”.

Crash (Calificación: 7): “Como Leclerc, Pérez comenzó la carrera más debajo de lo que clasificó al ser penalizado por cambiar el motor. Fue una carrera de altibajos para el mexicano, ya que mostró buena velocidad con los neumáticos medios, pero sufrió con los duros cuando se tuvo que defender de George Russell. Luego mostró un gran ritmo al final de la carrera, pero ya era demasiado tarde para desafiar a Leclerc”.

The Race: (Calificación: 7): “Una penalización de cinco lugares en la parrilla por cambiar de motor dejó a Pérez con trabajo por hacer. De hecho, no le tomó mucho tiempo superar a los pilotos de la zona media, pese a sufrir un contacto con Bottas en el primer giro. Tras escapar de una bandera negra y naranja cuando su endplate salió volando, llegó al tercer lugar después de pasar a Russell, pero no pudo mantener a Leclerc atrás. Pudo acercarse al monegasco en la última etapa, pero se quedó sin tiempo para superarlo. Le brindó un sólido apoyo a Verstappen, pero tenía la maquinaria para meterse al podio”.

Motorbox (Calificación: 6): “Una remontada menor para el mexicano, que mostró demasiado entusiasmo al comienzo de la carrera después de sufrir un incidente con Bottas, lo cual dañó su alerón delantero. Salió noveno, pero se quedó en la antesala del podio pese a tener un monoplaza superior al de sus rivales”.

