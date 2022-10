Checo Pérez tras el GP de México: 'Quería darle algo más al público hoy'

Quería dar más. Checo Pérez terminó en el Tercer Lugar del Gran Premio de México después de una dura carrera en el Circuito de la Ciudad de México, pero el tapatío señaló que por la atmósfera y por estar en casa deseaba estar más arriba en el podio.

“Realmente lo intenté, tuve que empujar muy fuerte, tuvimos una mala parada y adelantar aquí es difícil, era complicado seguir. Es un buen podio. Frente a esta multitud realmente quería algo más, pero el tercer lugar sigue siendo un buen día”, dijo tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En ese rubro, Pérez agradeció el apoyo de la afición mexicana durante todo el fin de semana. “Teniendo en cuenta lo difícil que es adelantar, quería darle algo más al público aquí. Ha sido increíble, muchas gracias por tanto apoyo este fin de semana, son increíbles y son la mejor afición”.

LA MALA PARADA EN BOXES SÍ PERJUDICÓ

En su única parada a los pits, los mecánicos de Red Bull tuvieron un mal trabajo y perjudicaron a Checo Pérez, pues cayó hasta el sexto lugar y después no pudo rebasar a Lewis Hamilton, por eso se quedó en el tercer lugar.

“Quería mucho más, pudimos pasar a Russell y creo que los mercedes sufrieron con el duro. Desafortunadamente tuve una mala parada que me puso atrás de los Ferrari y perdí 10 segundos con el tráfico, me perjudicó bastante y no tuve oportunidad de llegar a Hamilton. Hemos sido los mejores en paradas en el año, hemos fallado en Austin, y en especial aquí, porque pasar era muy complicado”.

