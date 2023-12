Verstappen se motivó cuando llamaron 'Rey de las Calles' a 'Checo' Pérez

La temporada 2023 de Sergio 'Checo' Pérez inició de gran manera, con victorias en Arabia Saudita y Azerbaiyán, donde también ganó la carrera sprint. Ello, sumado a lo logrado en Mónaco y Singapur en 2022, y Azerbaiyán en 2021, hizo que se ganara el apodo del "Rey de las calle", algo que motivó a su compañero, Max Verstappen.

El neerlandés ganó la pistas urbanas de Miami, Mónaco y Las Vegas; solo Singapur se le negó este año al actual campeón de la Fórmula 1, que en entrevista con Viaplay confesó que cuando 'Checo' comenzó a ser considerado como el monarca de los circuitos callejeros, lo vio como motivación para demostrar lo contrario.

"Sólo me motiva más para demostrar que no es así. Así que en realidad es una motivación equivocada para otras personas. No es que me asuste. Ciertos medios, tal vez especialmente los medios mexicanos y de habla hispana, obviamente exageran eso", declaró Verstappen.

Por otra parte, aceptó que "la gente espera una lucha por el título, por supuesto", y por ello comprende que el buen inicio de Pérez Mendoza generara tanta expectativa. De igual modo aceptó que su inicio no fue tan bueno. "Al principio de la temporada nunca hay realmente circuitos que se adapten perfectamente a mí, esos solo vienen después".

"Los circuitos más rápidos con más curvas rápidas. En aquel momento tampoco me preocupaba en absoluto, es sólo que había que atar más ciertos detalles. Al final, después de Bakú, funcionó razonablemente bien. Es cierto que siempre puedes creer en ti mismo, pero hay muchas carreras durante la temporada", añadió.

Al final, para llegar a ser campeón, tienes que ser siempre muy constante, y apenas puedes cometer errores. En última instancia, el campeonato se gana con eso", finalizó Verstappen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÓRMULA 1 ANUNCIA LAS CARRERAS SPRINT PARA 2024; GP DE CHINA REGRESA A LA ACTIVIDAD