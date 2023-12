Susie Wolff rechaza acusaciones en su contra: "Me siento profundamente insultada"

Susie Wolff se encuentra en el ojo del huracán, luego de que la FIA diera a conocer que hay una investigación en curso sobre un posible conflicto de intereses entre un director de equipo de F1 y un miembro del personal de la FOM.

A pesar de que no se hace mención de un nombre en específico, todo indica que los responsables son Susie Wolff y su marido Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes F1, razón por la cual ella salió a expresar su sentir a través de un comunicado en redes sociales.

"Me siento profundamente insultada, pero lamentablemente no me sorprenden las acusaciones públicas. Es desalentador que se ponga en duda mi integridad de esa manera, especialmente cuando parece tener sus raíces en un comportamiento intimidatorio y misógino, y que se centre en mi estado civil más que en mis capacidades", señaló Susie.

También declaró que se siente comprometida y que no acepta este tipo de señalamientos.

"A lo largo de mi carrera en el automovilismo he encontrado y superado numerosos obstáculos y me niego a permitir que estas acusaciones infundadas eclipsen mi dedicación y pasión por la F1 Academy”, comentó.

“Como mujer en este deporte, me he enfrentado una buena cantidad de desafíos, pero mi compromiso de derribar barreras y allanar el camino para que las generaciones futuras tengan éxito sigue siendo inquebrantable. En los términos más enérgicos posibles, rechazo estas acusaciones", agregó.

