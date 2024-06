Arturo Vidal se quejó de su ausencia en la convocatoria de la Selección de Chile para Copa América 2024

La Copa América 2024 en Estados Unidos está por comenzar y los directores técnicos ya han entregado sus convocatorias para este torneo. En el caso de la Selección de Chile, una de las grandes ausencias es la de Arturo Vidal, campeón del torneo de la Conmebol en 2016 con la Roja y uno de los referentes por muchos años.

Si bien el actual jugador de Colo Colo no se encuentra en su mejor versión, sí sorprendió que el técnico Ricardo Gareca llamó a veteranos como Eduardo Vargas, Claudio Bravo, Gabriel Arias, Mauricio Isla y Alexis Sánchez, pero no tomó en cuenta a Vidal, quien dijo sentir tristeza y rabia por no tener la oportunidad de defender los colores de su país.

"No es algo futbolístico, es una decisión del entrenador. Tiene todo el derecho de elegir a sus jugadores y los que cree que lo van a hacer bien en la Copa América. Me hubiese encantado estar", fueron las palabras de Vidal en conferencia de prensa a un par de días de que inicie el próximo certamen sudamericano, que este año se jugará en Estados Unidos.

Así le fue a Arturo Vidal en la Copa América

La edición más recordada del 'Rey Arturo' con su selección sin duda fue la Centenario, también celebrada en territorio estadounidense y en la cual Chile logró el bicampeonato, tras coronarse en 2015. Esa generación -con Vidal como pieza angular- fue considerada por muchos como una "generación dorada" del país andino, y lo confirmaron con sus dos triunfos ante Argentina en dos Finales, ambas desde los penales.

El atacante disputó por primera vez la Copa América en 2011 y tras ello participó en cinco ocasiones, con 24 partidos disputados, seis goles anotados y tres asistencias, además de los títulos logrados. A pesar de que este año no estará, Vidal confía en formar parte del proceso mundialista de cara a la Copa del Mundo de 2026. "No estoy ahora, pero vienen partidos muy difíciles en las Eliminatorias y hay que llevar a Chile al Mundial", sentenció.

La convocatoria de Chile para la Copa América

JUGADOR POSICIÓN EQUIPO Claudio Bravo Portero Real Betis (ESP) Gabriel Arias Portero Racing (ARG) Brayan Cortés Portero Colo-Colo (CHI) Matías Catalán Defensa Talleres (ARG) Mauricio Isla Defensa Independiente (ARG) Gabriel Suazo Defensa Toulouse (FRA) Guillermo Maripán Defensa AS Monaco (FRA) Paulo Díaz Defensa River Plate (ARG) Igor Lichnovsky Defensa América (MEX) Benjamín Kuscevic Defensa Fortaleza (BRA) Thomas Galdames Defensa Godoy Cruz (ARG) Nicolás Fernández Defensa Audax Italiano (CHI) Erick Pulgar Mediocampista Flamengo (BRA) Marcelino Núñez Mediocampista Norwich City (ING) ​Rodrigo Echeverría Mediocampista Huracán (ARG) César Pérez Mediocampista Unión La Calera (CHI) Diego Valdés Mediocampista América (MEX) Esteban Pavez Mediocampista Colo-Colo (CHI) Ben Brereton Delantero Villarreal (ESP) Alexis Sánchez Delantero Inter de Milán (ITA) Darío Osorio Delantero Midtjylland (DIN) Eduardo Vargas Delantero Atletico Mineiro (BRA) Víctor Dávila Delantero CSKA Moscú (RUS) Marcos Bolados Delantero Colo-Colo (CHI) Maximiliano Guerrero Delantero Universidad Chile (CHI) Cristian Zavala Delantero Colo-Colo (CHI)

DT: Ricardo Gareca

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEWANDOWSKI YA ENTRENA CON POLONIA Y ESPERA JUGAR ANTE AUSTRIA EN LA EUROCOPA 2024