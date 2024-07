Di María: 'No estoy listo para mi último partido con la Selección, pero es el momento'

Ángel Di María no pudo contener la emoción y estuvo al borde de las lágrimas tras concretarse el pase de Argentina a la Final de la Copa América, pues será el último partido en el que defenderá la camiseta de su país.

Al término del juego ante Canadá, el 'Fideo' aseguró que no está listo para despedirse de la Albiceleste, pero dijo ser consciente de que su etapa ha terminado.

“La generación anterior me enseñó de sacrificio y no bajar los brazos. Esta me dio todo lo que me faltaba. Es difícil poder llegar. La gente está acostumbrada, pero no es fácil. No estoy listo para mi último partido con la Selección, pero es el momento”, declaró.

Asimismo, Di María espera retirarse de la selección con un buen sabor de boca y levantar un título más este domingo.

“Ojalá poder terminar de la mejor manera con esta camiseta pero creo que, pase lo que pase, me puedo ir por la puerta grande. Hice todo para irme así. Entregué todo como hoy y cada partido.

“Solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó y últimamente me empezó a tocar. Estoy agradecido a mi familia y los que estuvieron siempre. Y a esta camada, esta camada me dio todo”, agregó.

