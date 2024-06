Julio González: 'La Copa América es como un Mundial'

La Copa América es como un Mundial sin europeos, esa es la definición de Julio González, arquero de la Selección Mexicana, que destacó que en este torneo también compiten campeones del mundo.

“De lo que se comenta, el torneo es importantísimo, es lo más parecido a una Copa del Mundo. Los de Concacaf competimos con los de Conmebol, no por nada tienen a tres campeones del mundo. Lo más importante es Venezuela, creo que tenemos armas para mejorar y convertirnos en una gran selección”, declaró el arquero del Tri.

Hoy el guardameta vive el sueño profesional de su vida resguardando el arco tricolor, en donde sabe que para rendir mejor tiene que transmitirle confianza a su línea defensiva.

“Era mi sueño, un objetivo que me había planteado, se tardó en llegar, pero el crear buenos hábitos, trabajar más cada día, me trajo acá, me siento preparado. Cuando me toque, así sea, si me toca jugar, hacerlo de la mejor manera, quiero que México mejore, son tres puntos más los que tenemos enfrente, disfrutando mucho el sueño”, confirmó.

“Creo que desde mi posición es transmitirles calma a mis compañeros, comunicarme mucho con ellos, a varios ya los conocía, los laterales, con Johan en Pumas, generar esas conexiones para estar claros en lo que pide el profe, es lo que yo intento transmitir, seguridad y comodidad conmigo”, sentenció Julio.

