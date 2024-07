Lionel Messi se sincera sobre su lesión: 'Llegué justo contra Ecuador; estoy mejor para la Final'

Lionel Messi habló sobre la lesión muscular que sufrió en la Fase de Grupos de la Copa América y aseguró que "llegó justo" para los Cuartos de Final ante Ecuador.

Sin embargo, el astro argentino explicó que ha evolucionado favorablemente y que ya se "encuentra mejor" de cara a la gran Final de este domingo.

"Con Canadá (Semifinal), me sentí muy bien. Después de lo de Chile (lesión), no me sentía cómodo. Me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Con Ecuador (a los Cuartos), la verdad es que llegué justo, tenía en la cabeza que algo tenía.

"El último (juego vs Canadá) me solté mucho más, perdí el miedo. Para la Final me voy a encontrar mejor", dijo en entrevista para DSports.

Lionel Messi no ha logrado mostrar su mejor versión a lo largo del torneo, pues registra únicamente un gol y una asistencia.

