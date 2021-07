Martino sobre baja del Chucky: 'Habrá que improvisar de manera distinta'

Con la baja de Hirving Lozano por el golpe que sufrió en el partido ante Trinidad y Tobago, Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, reconoció que para el duelo de este miércoles de la Copa Oro ante Guatemala, no tiene un ‘9’ natural, por lo que dijo que buscará la mejor opción para encarar el partido.

“No, realmente no tenemos más opciones porque lo que uno hace en un escenario de elección de 23 futbolistas es tener dos o tres opciones para un mismo lugar, la opción natural a Rogelio es Alan (Pulido), pero le falta un día más, yo creo que estará bien para El Salvador, nuestra opción tres era ‘Chucky’ y ya saben que le pasó, ahora habrá que improvisar de manera distinta porque de un ‘9’ natural nos hemos quedado sin ninguno”, explicó el timonel.

En tanto, el ‘Tata’ fue cuestionado nuevamente sobre la ausencia de Javier Hernández, y si es que les consultó a los futbolistas líderes de la Selección Mexicana la ausencia de ‘Chicharito’.

“Javier Hernández no está porque yo elegí otras opciones de nueve, esa es la respuesta, la respuesta siempre estuvo, nunca hubo una respuesta diferente.

“Yo no consulté con los líderes, le informé a los líderes que es diferente, les planteé a los líderes qué iba a suceder porque siempre hago lo mismo cuando va a pasar algo anormal en un grupo humano, y como esta sí era una situación anormal les planteé que iba o podía llegar a suceder la venida de Rogelio, pero no consulté si me daban la venia de si podía o no ser, como ellos no sugieren el nombre de ningún jugador”, dijo.

