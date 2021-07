Néstor Araujo: 'Como Chucky Lozano no hay dos'

Néstor Araujo, defensa de Selección Mexicana aseguró que la baja de Hirving Lozano los tiene tristes, pues no existe un jugador que pueda reemplazar al futbolista de Napoli.

"Tristes, agüitados por lo que pasó con Chucky, como Chucky no hay dos, pero son decisiones que no me corresponden, no tengo idea y ahora lo que venga a sumarse bienvenido sea y que el Chucky se recupere para el futuro", aseguró en entrevista con TUDN.

Asimismo, el seleccionado mexicano habló sobre el arbitraje en el partido contra Trinidad y Tobago, pues siente que se vieron afectados.

"Sí nos sentimos afectados, le comentaba al árbitro de 2 o 3 barridas muy imprudentes y ni siquiera sacó tarjeta y le decía que tenía que cuidar más a esos jugadores habilidosos y que están en riesgo", declaró.

Araujo aseguró que la Concacaf debe tener más cuidado con las acciones de los defensores, pues muchos de ellos solo se dedican a pegar a los rivales en su función de no dejar pasar el balón.

"Normalmente muchos defensas tienen la idea de aplacar a un jugador pegándole, no digo que sea el caso de Trinidad y Tobago, pero en general hay muchos defensas que hacen eso... tienen que cuidar al jugador de ‘pégale para que se calme’ y tienen que tener cuidado los árbitros y Concacaf para cuidar al jugador", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:JONATHAN DOS SANTOS SOBRE GIOVANI: 'TODAVÍA TIENE MUCHO QUE DAR EN LA SELECCIÓN'