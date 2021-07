Tata Martino: 'Tenemos la camiseta de Estados Unidos enfrente en otra final y trataremos de ganarla'

La Selección Mexicana buscará defender el título de Copa Oro obtenido en 2019 y para Gerardo Martino no tiene ninguna importancia si se trata de una plantilla secundaria del conjunto estadounidense, pues aseguró que buscarán ganar el título del área por el simple hecho de estar en una Final ante Estados Unidos.

“Nos vamos a enfrentar a Estados Unidos y los motivos de la elección de jugadores por parte del entrenador no son de relevancia para nosotros, ni son motivo de análisis, nada más tenemos la camiseta de Estados Unidos enfrente en otra final y trataremos de ganarla”, manifestó Gerardo Martino.

Estar en la Final de la Copa Oro es siempre una obligación para México, así lo entiende Martino, quien se dice tranquilo por estar a 90 minutos del título. Además, el estratega nacional anticipó que el tricolor debe trabajar de mejor manera lo momentos cuando el rival lo suele comprometer.

"Estamos tranquilos por estar en una Final más, que es lo que tiene que pasar siempre con México, y más porque sabemos que no es fácil a pesar del favoritismo. No vamos a encontrar una zona de confort cada vez que juguemos un partido, esperamos imponernos en cada uno de ellos, no pasó el otro día con Canadá y tenemos que aprender a convivir con esos momentos negativos del partido”, explicó.

Por otra parte, el estratega nacional ahondó en lo que ha sido la participación de Jesús Manuel Corona como uno de los líderes ofensivos del tricolor en esta Copa Oro, y espera que las lesiones se mantengan alejadas de él debido a que es uno de los jugadores que más faltas recibe en el torneo.

“Creo que él hace un gran aporte para nosotros, es uno de nuestros mejores jugadores y siempre tenemos expectativas en lo que puede sortear, es verdad que ha sido maltratado en la Copa Oro y lo primero que se nos viene a la mente que no lo pase nada para tenerlo en las mejores condiciones para la eliminatoria “, apuntó.

