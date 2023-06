Copa Oro, el dolor de cabeza para el futbol mexicano este verano

Comienza una edición más de la Copa Oro, la cual, lejos de ser un torneo relevante y que aporte en lo futbolístico, ha resultado ser un dolor de cabeza para todo el entorno del futbol mexicano.

El certamen de Concacaf se llevará a cabo durante gran parte del mes de julio, y se empalma con el arranque del Apertura 2023 y la Leagues Cup, razón por la que varios equipos de la Liga MX se vean muy afectados, pues tienen que ceder jugadores a la Selección Mexicana, mientras esta se encuentre en competencia.

Sin embargo, esto no resulta favorable para los equipos de la Liga Mx, quienes ya entrarán en competencia la siguiente semana en el Apertura 2023 y el tener que prestar jugadores mermará sus plantillas, así como el riesgo que implica tener a sus elementos jugando y estos puedan volver lesionados.

Además, algunos seleccionados, quienes se encuentran concentrados con el Tri ya han manifestado su negativa de jugar la Copa Oro, pues este certamen no les resulta para nada atractivo y prefieren volver a sus respectivos clubes, sobre todo los jugadores europeos.

Tal es el caso de Johan Vázquez, quien manifestó su descontento por no ser considerado para ser titular con el Tri, por lo que prefiere no quedarse para jugar la Copa Oro, ya que en estos momentos su prioridad es resolver su situación con su club, el Génova, donde no tiene garantizada su continuidad.

Asimismo, la Selección Mexicana llega con el mal sabor de boca tras haber caído en la Nations League, lo que desmotivó aún más a los elementos tricolores, quienes ahora deberán trabajar bajo el mando de Jaime Lozano, luego de que Diego Cocca fuera cesado.

