Tena explica por qué cantó el himno de Guatemala: "Me salió cantar unas frases"

Hace unos días, durante la Copa Oro, Luis Fernando Tena fue captado entonando el himno de Guatemala, algo que desató las críticas en nuestro país, pues se consideró como una 'falta de respeto' del técnico ganador de la medalla de oro en Londres 2012.

A poco más de 24 horas del encuentro entre Guatemala y Jamaica, por los Cuartos de Final de la Copa Oro, Tena habló con TUDN y contó la verdadera razón por la cual cantó el himno de la selección a la cual dirige.

"Vamos a los estadios a ver los partidos y ya me lo aprendí. Un himno bonito. La gente como canta y vehemencia y a uno lo contagia y emociona. Me salió cantar unas frases, no quiere decir que deje de ser mexicano o deje de querer a mi país. Agradecido con la gente de Guatemala de lo bien que nos han tratado. Nos hayan dado a dirigir su selección de futbol, es muy importante en cualquier país del mundo", contó el entrenador.

Este sábado jamaicanos y chapines se enfrentarán entre sí para saber cuál de las dos selecciones será rival de México en las Semifinales de la Copa Oro y de paso comenzar a prepararse de cara a la eliminatorias para el Mundial del 2026.

